MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение

MINI представила Cooper в лимитированном исполнении Oxford Edition. Принадлежащая BMW марка запустила в США продажи "оксфордского" MINI Cooper. За основу спецверсии взят хэтчбек начального уровня с двумя либо четырьмя дверями, который приводится в движение двухлитровой "турбочетверкой" мощностью 163 лошадиные силы (249 Нм крутящего момента), работающей в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями. Цена стартует с относительно гуманных 24 950 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У Cooper Oxford Edition "обутые" в летние шины 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и панорамный люк на крыше. Красить такой хэтчбек будут в три цвета: синий Blazing Blue Metallic, белый Nanuq White Metallic и желтый Sunny Side Yellow.

В салоне установлены двухцветные спортивные кресла, обитые веганской кожей Vescin и тканью. С ними сочетается отделка потолка антрацитового цвета. Также в оснащение входят двухзонный климат-контроль и визитная карточка MINI - круглый 9,4-дюймовый дисплей.

В списке помощников водителя - система предотвращения лобового столкновения, помощник по удержанию в полосе, парковочный ассистент и другие. В MINI упомянули, что тираж будет ограниченным, но цифр не назвали. Прием предварительных заказов с депозитом в размере 100 долларов уже открыт.

Как и другие производители, MINI оказалась втянута в ценовые войны с китайскими марками. На фоне конкуренции с BYD ей пришлось отказаться от электрического кабриолета Cooper Convertible - спрос был слишком низким. Теперь любителям открытых MINI придется довольствоваться обычным Cooper с ДВС.