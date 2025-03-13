Dongfeng, Peugeot и Citroen выпустят новый кроссовер

Dongfeng, Peugeot и Citroen запустят новую марку в Китае. Она будет называться Hedmos и займется выпуском электрокаров. Первая модель - компактный кроссовер Fukang 06 с электромотором мощностью 218 лошадиных сил и ценой 100-150 тысяч юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroën объявило о запуске нового бренда Hedmos. Под ним будут выпускать "машины новой энергии", а первой моделью станет полностью электрический кроссовер Fukang 06. Это будет С-SUV длиной около 4,7 метра с одним электромотором мощностью 218 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной батарей производства CALB (China Aviation Lithium Battery).

Логотип новоиспеченной марки представляет собой "стрелку компаса, указывающую на север и символизирующую тягу к приключениям". Продавать первенца Hedmos будут через дилерскую сеть Dongfeng Citroen и Dongfeng Peugeot. Предзаказы начнут собирать в апреле, но полноценный запуск строится только в мае. По предварительным оценкам, стоить Fukang 06 будет 100-150 тысяч юаней.

Имя Fukang тоже используется не впервые - так называются перелицованные "Пежо", "Ситроены" и "Дунфэни". Бренд был запущен больше 30 лет назад. Изначально под ним выпускали семейство компактных моделей на базе Citroen, но сейчас "Фуканы" - это преимущественно электромобили. Линейка марки, помимо прочего, включает Fukang e-2008 (Peugeot 2008), Fukang e-Elysee (Citroën C-Elysé) и Fukang C5 Aircross (Citroën C5 Aircross).