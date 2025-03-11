RAM вернет на конвейер суперпикап TRX и двигатели V8. В Сети растиражировали скриншот, на котором якобы изображен продуктовый план с закрытой дилерской конференции. Если утечка подтвердится, то пикапы RAM снова будут предлагать с моторами V8 Hemi: в гамму вернут и 5,7-литровый, и 6,4-литровый "атмосферники". Также в разработке находится более производительный суперпикап RAM TRX, а ещё может быть расширена гамма дизельных модификаций, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В электронном письме сказано, что обычный RAM 1500 снова предложат с V8 Hemi объёмом 5,7 литра, а более тяговитая версия объёмом 6,4 литра станет доступна на версиях повышенной проходимости. Также станет мощнее TRX, который до отставки развивал 712 лошадиных сил и 880 Нм, а под капотом был 6,2-литровый компрессорный V8.

Тяжёлый пикап RAM 2500 Power Wagon предложат с модернизированным турбодизелем Cummins объёмом 6,7 литра (436 л.с. и 1456 Нм). Сейчас единственный возможный вариант - бензиновый V8 Hemi 6.4 (411 л.с. и 581 Нм), хотя конкуренты бывают с разными агрегатами. Наконец, в планах заводские версии с антихромом и пакет Warlock на тяжелых пикапах HD.

Все вышеперечисленные новшества должны появиться в 2025 году. Официально возвращение V8 на пикапы RAM не подтверждали, хотя новый босс марки Тимати Кунискис раскритиковал отсутствие выбора силового агрегата. Маркетинговые провалы марки может сгладить возвращение в гоночную серию Nascar Truck.