https://news.day.az/autonews/1736998.html Кадры фейкового Bentley из Китая завирусились в соцсетях Обзор фейкового Bentley из Китая всего за $3100 облетает соцсети. Как передает Day.Az, этот необычный автомобиль привлек внимание пользователей своим внешним сходством с роскошным британским брендом, несмотря на скромную цену.
Кадры фейкового Bentley из Китая завирусились в соцсетях
Обзор фейкового Bentley из Китая всего за $3100 облетает соцсети.
Как передает Day.Az, этот необычный автомобиль привлек внимание пользователей своим внешним сходством с роскошным британским брендом, несмотря на скромную цену.
Однако под капотом скрываются весьма неожиданные особенности, которые быстро стали предметом обсуждения в интернете.
Представляем вам кадры:
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