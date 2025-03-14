Кадры фейкового Bentley из Китая завирусились в соцсетях

Обзор фейкового Bentley из Китая всего за $3100 облетает соцсети. 

Как передает Day.Az, этот необычный автомобиль привлек внимание пользователей своим внешним сходством с роскошным британским брендом, несмотря на скромную цену. 

Однако под капотом скрываются весьма неожиданные особенности, которые быстро стали предметом обсуждения в интернете.

Представляем вам кадры: