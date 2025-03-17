Первый электрокар Lamborghini будет мощнее Bugatti Tourbillon

Первый электрокар Lamborghini окажется намного мощнее, чем ожидалось. Его "батарейная" силовая установка, благодаря новой высокопроизводительной платформе, разовьет до 2000 лошадиных сил, сказал гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюм в интервью Autocar. Если все пойдет по плану, "товарное" воплощение шоукара Lanzador превзойдет по мощности 1800-сильный Bugatti Tourbillon и даже гиперкар Rimac Nevera, выдающий 1914 сил, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрокар получит новую электрическую архитектуру, которую для Volkswagen Group разрабатывают под началом инженеров Porsche. Она работает под напряжением 980 вольт - большой шаг вперед по сравнению с 800-вольтовой системой, использующейся машинами на платформе Premium Platform Electric (PPE), не говоря уже о 400-вольтовых Volkswagen на электрической "тележке" MEB.

Это значит, что Lanzador (если это имя сохранят для серийного электрокара) будет более эффективно использовать тяговую батарею, обеспечивая бóльшую мощность без роста потребления и перегрева. Лучше будет работать и система рекуперации электроэнергии.

У концепта Lanzador, представленного летом 2023 года, было два электромотора. Тогда сообщалось, что установка выдаст 1341 лошадиную силу. Учитывая увеличение мощности, возможно, в Lamborghini решили добавить еще один или даже пару двигателей.

Премьера электрического Lamborghini состоится примерно в 2029 году. Прогнозируемая стоимость - 300 тысяч долларов.