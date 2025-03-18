Renault выпустила электрокар по мотивам модели 5 Turbo из 1980-х

Компания Renault представила электрический хэтчбек 5 Turbo 3E. Он получил задний привод, мотор-колеса, батарею емкостью 70 киловатт-часов и силовой каркас из углеродного волокна. Новинка выйдет на рынок ограниченным тиражом по ориентировочной цене более 150 тысяч долларов. Срок - 2027 год, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как и было обещано, концепт Renault 5 Turbo 3E стал серийным, сохранив не только название, но и непохожую на Renault 5 E-Tech и Alpine A290 конструкцию. При внешнем с ними сходстве хэтчбек имеет совершенно другие пропорции и вдобавок построен на собственной платформе, которую разработала Alpine. Тележка рассчитана на любую компоновочную схему, однако здесь ради сходства с оригинальным 5 Turbo выбор сделали в пользу заднего привода.

Задорную управляемость обеспечивают два мотор-колеса и размещенная под полом для снижения центра тяжести 800-вольтовая батарея. Комбинированная отдача системы составляет 540 лошадиных сил и 4800 Нм крутящего момента, что гарантирует разгон до ста за 3,5 секунды и максималку 270 километров в час. Аккумулятор рассчитан на 70 киловатт-часов и поддерживает 350-киловаттные зарядки. Запас хода - 400 километров по трассе либо несколько кругов в хорошем темпе по гоночному треку.

Хэтчбек 5 Turbo 3E оснащен четырехуровневой рекуперацией и переключателем режимов движения с профилями Snow, Regular, Sport и Race с дрифт-ассистентом. Кузов сделан из углеволокна, внутри установлен полукаркас безопасности, кресла-ковши с шеститочечными ремнями и вертикальный ручник, как у раллийных машин. Перед водителем - приборка и основой дисплей диагональю 10,1 и 10,25 дюйма, графика которых выполнена в стиле оригинальных Renault 5 Turbo и Turbo 2.

Электрокар собираются продавать на всех ключевых рынках, в том числе в Европе, Японии, Австралии и на Ближнем Востоке. Всего будет выпущено 1980 экземпляров - отсылка к году запуска первого Renault 5 Turbo. Покупателям предложат несколько вариантов окраски кузова, например красный Rouge Grenade, как у серийного хот-хэтча из 1980-х, или историческую гоночную ливрею Tour de Corse 1982. Заказы на машины начнут принимать в ближайшие недели, но первые поставки запланированы только на 2027 год. Ожидаемая цена - более 150 тысяч долларов.