Китайская версия Volkswagen Jetta выходит на новый уровень

Появились первые фотографии нового китайского аналога Volkswagen Jetta. Снимки и информацию о новинке опубликовал китайский Минпром.

Как передает Day.Az, на фотографиях запечатлен Sagitar следующего поколения - под этим названием в КНР с 2019 года продается удлиненный аналог глобальной дорестайлинговой Jetta, а производит его совместное предприятие Volkswagen и FAW. Sagitar сменит поколение на китайском рынке в третьем квартале 2025 года.

Судя по первым фотографиям, Volkswagen осовременил дизайн экстерьера Sagitar: оптика стала уже, обычные дверные ручки заменили на выдвижные, задний фонарь отныне единый, а радиаторная решетка сместилась ниже, что визуально делает седан более приземистым. Колесные диски у него 17-дюймовые. Из сертификационных документов следует, что со сменой поколения четырехдверка станет крупнее, но незначительно: длина превысит 4,8 метра против прежних 4,79.

Интерьер на фотографиях Минпромторга не засветился, однако, как пишет китайский портал AutoHome, новый Sagitar получит виртуальную панель приборов, проекционный дисплей и, вероятно, дополнительный экран для пассажира спереди.

Что касается моторной гаммы, то пока для Sagitar следующего поколения подтвержден только один агрегат - бензиновая "турбочетверка" объемом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил. Коробка передач, с большой долей вероятности, будет та же, что и у предшественника - "робот" DSG