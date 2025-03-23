Bugatti Tourbillon обзавелся выхлопной системой с восемью патрубками

Гиперкар Bugatti Tourbillon получил пакет доработок за 240 тысяч долларов. Набор Équipe Pur Sang улучшает аэродинамику и добавляется облику выразительности, хотя у машины за 3,8 миллиона евро с этим проблем и так быть не должно, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Bugatti начала предлагать покупателям нового Tourbillon обширную программу персонализации. Им доступен выбор из 23 новых цветов кузова, 20 вариантов кожи, 10 алькантары, семи напольных ковриков и нескольких конфигураций щитка приборов, выполненного в лучших традициях швейцарского часового искусства. Вишенкой на торте будет пакет Équipe Pur Sang (в переводе с французского - "Чистокровная команда") стоимостью 240 тысяч долларов. Он должен усилить и без того внушительный облик "Турбийона" и подчеркнуть его незаурядные характеристики.

В набор войдут передний сплиттер и антикрыло с улучшающими аэродинамику торцевыми пластинами. Дополнять их будут грозного вида задний диффузор, восьмиствольный выхлоп и новые колеса диаметром 20 дюймов спереди и 21 сзади, различающиеся для левой и правой стороны. Их делают по уникальному техпроцессу, причем длинные и тонкие спицы не только визуально увеличивают размер, но и снижают турбулентность в арках, а также на 8% улучшают ток воздуха к заднему радиатору. В салоне - оригинальная отделка и кресла Performance, которые вне пакета идут как опция.

По технике изменений не заявлено, поэтому двигатель здесь прежний - V16 8.3 от Cosworth, развивающий 1000 лошадиных сил и 900 Нм. Ему помогают три электромотора, так что пиковая отдача составляет 1800 лошадиных сил, что позволяет Bugatti Tourbillon разгоняться с места до 100 километров в час за две секунды, а до 400 - менее чем за 25. Тираж гиперкара - 250 экземпляров, цена - от 3,8 миллиона евро.