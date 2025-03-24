Tesla приостановила тесты полуавтопилота в Китае

Tesla поставила на паузу испытания полуавтопилота в Китае. Ранее Tesla объявила о том, что с 17 марта по 16 апреля для избранных владельцев электрокаров доступна бесплатная пробная версия фирменного полуавтопилота Full Self-Driving (FSD). Но уже 23 марта китайские СМИ выяснили, что тесты временно приостановлены. Система FSD соответствует второму уровню автономности, то есть не только требует присутствия водителя, но и чтобы он держал руки на руле, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Беспилотный режим движения Full Self-Driving появился в электрокарах Tesla в 2020 году и сейчас предлагается в США по подписке стоимостью 99 долларов в месяц (примерно 8,5 тысячи рублей). В прошлом году глава компании Илон Маск заявил, что FSD будет запущен в Европе и Китае предположительно в первом квартале 2025-го, но для этого требуется получить одобрение местных регулирующих органов.

CarNewsChina предполагает, что пользовательские тесты FSD поставили на паузу из-за новых правил Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT), вступивших в силу в конце февраля этого года. В частности, MIIT потребовал от автопроизводителей заранее извещать о ключевых обновлениях ПО.

Новые правила были введены на фоне роста интереса к беспилотным технологиям со стороны автопроизводителей. Сразу несколько крупных игроков рынка, в том числе BYD, Huawei, Xpeng и Li Auto, объявили, что намерены в обозримом будущем поднять уровень интеллектуальных систем автономного вождения со второго до третьего. BYD заявила, что в Китае "наступает эра всеобщего интеллектуального вождения".

Между тем в США критикуют работу Full Self-Driving: бывали случаи, когда электрокар на автопилоте проезжал перекресток на желтый сигнал светофора, двигался прямо по полосе, из которой осуществляется поворот, не задерживался на пересечении дорог перед знаком Stop и не соблюдать установленный лимит скорости. В результате в 2023 году Tesla пришлось отозвать более двух миллионов машин для обновления системы FSD.