Cadillac устроил распродажу кроссоверов Lyriq

Cadillac устроил распродажу: скидки до 25% и пожизненная гарантия. В Китае сильно подешевели кроссоверы Lyriq: в течение двух месяцев с середины марта по середину мая электромобиль доступен по цене от 248 до 320 тысяч юаней (эквивалент 34-44 тысяч $). В зависимости от модификации экономия составит от 50 до 100 тысяч юаней (7-14 тысяч $). Ещё фирма Cadillac предложит пожизненную гарантию и бесплатные онлайн-сервисы для первого владельца, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Формально акция подаётся, как коллаборация между Cadillac и гипермаркетом Costco, но получить промокод не составляет труда. Разрыв между американскими и китайскими ценами на Lyriq увеличился: в США базовый заднеприводный кроссовер стоит 59 тысяч долларов, то есть почти на 75% больше! Для сравнения полтора года назад разница составляла 12-16%.

General Motors собирает Cadillac Lyriq и в Китае, и в США, но за пределами Северной Америки необходимо участвовать в "ценовых войнах". В Китае в третьем квартале 2024 года продажи Cadillac обвалились вполовину, тогда как в США тот же Lyriq пользуется спросом: в годовом выражении продажи взлетели втрое. Большинство китайских модификаций заднеприводные, зато с солидным запасом хода от 500 до 650 километров (CLTC).

Любопытно, что в США модель перешла в 2025 модельный год, а в Китае кроссовер не обновлялся с момента дебюта в 2022 году, и только в ноябре 2023 года в гамму добавили "упрощенную" базовую версию с батареей ёмкостью 68,4 киловатт-часа (вместо 95,7 киловатт-часа), чтобы снизить стартовую цену.