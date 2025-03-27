Renault снова предложила в Европе дизельный Megane. В 2022 году французская фирма вывела на рынок электрокар Megane E-Tech, а жизненный цикл "углеводородного" семейства хотели сократить. Производство хэтчбеков Megane в Испании завершилось, однако в Турции остались на конвейере одноимённые седаны. Теперь Renault тихо вернулась к топливным Megane: сначала в Европе предложили бензиновые модификации, а теперь и дизельные, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Два с половиной года назад Renault с оптимизмом смотрела в электрическое будущее, и топливному Megane в нём места не было. Однако теперь конъюнктура поменялась, и в Восточной Европе решили вернуться к традиционным версиям. Бензиновый Renault Megane с двигателем 1.3 TCe вернулся в гамму в июне 2024 года, а теперь седан предложили с турбодизелем 1.5 dCi.

Дебютным рынком стала Польша. Электрификации нет, но с дизелем (115 л.с. и 270 Нм) сочетается только 7-ступенчатый "робот" EDC, хотя раньше была альтернатива в виде 6-ступенчатой "механики". Любителям ручной коробки передач остаётся выбирать бензиновый вариант (140 л.с., 240 Нм).

Комплектации богатые: дизельный Megane по умолчанию оснащается виртуальной панелью приборов, медиасистемой с 7-дюймовым тачскрином, двухзонным климат-контролем, шестью подушками безопасности, системами контроля полосы и автоторможения. В топ-версии тачскрин диагональю 9,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль и полностью светодиодная оптика.

В Польше удивились не только самому факту возвращения дизельного Renault Megane, но и ценам. Седан с двигателем 1.5 dCi стоит от 113 900 злотых (29 тысяч долларов), то есть модель стала самым доступным дизельным автомобилем в стране. Заявленный расход горючего - 4,6-4,7 литра на 100 километров, и в успехе модели сомнений нет. Бензиновый вариант стоит от 101 900 злотых