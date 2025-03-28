В США отправят в отставку культовый тягач после 63 лет на конвейере. Фирма Kenworth подтвердила, что грузовики линейки W900 перестанут выпускать в 2026 году. Помощник гендиректора компании по продажам и маркетингу Кевин Хейгуд объяснил: решение отправить в отставку Kenworth W900 обусловлено "вступлением в новую эру грузоперевозок". Топ-менеджер признал, что модель устарела, хоть и является неотъемлемой частью истории, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Седельные тягачи Kenworth W900 выпускаются с начала 1960-х и относятся к тяжёлому классу. Капотники концерна Paccar сформировали образ американского грузовика и снялись в десятках культовых фильмов. За шесть десятилетий на конвейере "девятисотая" линейка неоднократно модернизировалась, но концепция с длинным капотом, выведенными наверх выхлопными трубами и огромной кабиной со спальником и обилием хрома неизменна.

Компания Kenworth обещает "чтить дух легендарных грузовиков", а приём заказов на W900 прекратят позднее в 2025 году. Официальная причина отставки - изменения норм выбросов, а также переход отрасли на более эффективные компоненты с большей степенью унификации. Кевин Хейгуд признался, что W900 "помог сформировать североамериканскую культуру грузоперевозок в том виде, который есть сегодня".

Преемником W900 стал капотник Kenworth W990 образца 2018 года. Концерн Paccar избавится и от других ветеранов: конвейер покинут строительные грузовики T800 (выпускается с 1986 года) и специальная линейка С500 для бездорожья (выпускается с 1972 года). Более современные модели давно в строю, но устаревшие грузовики пользовались устойчивым спросом, поэтому отказываться от них не спешили.