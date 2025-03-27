https://news.day.az/autonews/1739905.html Mazda снимет с производства четыре модели Японский автопроизводитель Mazda до конца этого года прекратит выпуск четырех своих моделей. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Так, в 2025 году завершится производство седана Mazda 6, компактного хетчбэка Mazda 2, кроссовера CX-3, и электрического кроссовера MX-30.
Mazda снимет с производства четыре модели
Японский автопроизводитель Mazda до конца этого года прекратит выпуск четырех своих моделей. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, в 2025 году завершится производство седана Mazda 6, компактного хетчбэка Mazda 2, кроссовера CX-3, и электрического кроссовера MX-30.
Отмечается, что все модели будут сняты с производства из-за снижения спроса на них.
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