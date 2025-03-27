Mazda снимет с производства четыре модели

Японский автопроизводитель Mazda до конца этого года прекратит выпуск четырех своих моделей. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в 2025 году завершится производство седана Mazda 6, компактного хетчбэка Mazda 2, кроссовера CX-3, и электрического кроссовера MX-30.

Отмечается, что все модели будут сняты с производства из-за снижения спроса на них.