Названы шесть минусов лифтбэка Volkswagen Polo с пробегом

Автоэксперт журнала "За рулем" Илья Хлебушкин рассказал о минусах лифтбэка Volkswagen Polo 2020-2022 годов.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Gazeta.ru

"Лакокрасочное покрытие не образцовое. В некоторых местах может отходить большими кусками - в Volkswagen так и не смогли решить проблему адгезии ЛКП с поверхностью металла. Хром на пластике местами уже начинает темнеть и пузыриться, хотя самым старым машинам нет и пяти лет", - сказал эксперт.

Дверь багажника любит погромыхивать: от тряски на плохих дорогах продавливаются ограничители на стойках. Кроме того, салон выполнен из жесткого пластика.

Также, к 100 тыс. километрам кожаная оплетка рулевого колеса может начать облезать. Медиасистема в морозы может отказаться загрузиться и не включать экран.