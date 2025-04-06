BYD снова удалось обойти Tesla по объему выручки. В прошлом году китайская компания сообщила о выручке в размере 777 миллиардов юаней, или 107 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Это почти на треть больше, чем год назад, и вдобавок превышает прогнозы аналитиков. Выручка Tesla за тот же период не достигла и 100 миллиардов долларов, остановившись на уровне 97,7 миллиарда, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Чистая прибыль BYD за 2024 год увеличилась до 40,3 миллиарда юаней (около 5,6 миллиарда долларов). Это на 34 процента больше, чем годом ранее, но все же заметно меньше показателя Tesla в 7,6 миллиарда долларов. Еще одна область, в которой лидируют американцы, - рыночная оценка компании. Tesla, несмотря на недавнее обрушение акций почти на 40 процентов, стоит около 800 миллиардов долларов, а BYD - 157 миллиардов.

Объемы продаж электрокаров BYD и Tesla почти равны: первая реализовала 1,76 миллиона единиц, вторая - 1,79 миллиона. Однако общий результат BYD намного больше, так как помимо "электричек" он продает гибриды. Вместе с ними объем поставок составляет 4,27 миллиона, что близко к уровню Ford.

В нынешнем году BYD, однако, снизил прогнозы продаж до 5,5 миллиона машин. Год производитель начал уверенно: продажи подскочили почти вдвое по сравнению с январем-февралем 2024 года - до 623,3 тысячи единиц.

Хорошим спросом, помимо Китая, BYD пользуются в Европе, а также в Сингапуре, Таиланде и Австралии. В США машин бренда нет, и вряд ли они появятся в ближайшем будущем из-за пошлин.