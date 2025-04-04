Stellantis останавливает два завода

Stellantis ставит на паузу производство на заводах в Канаде и Мексике. Компания "рассматривает варианты" продолжения бизнеса в странах после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт машин. Простой коснется минивэна Chrysler Pacifica и недавно дебютировавшего Dodge Charger Daytona EV, которые собирают в канадском Виндзоре, а также Jeep Compass и Jeep Wagoneer S, выпускаемых в Толуке в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Действия Stellantis в ответ на пошлины Трампа стали самыми быстрыми и радикальными - другие производители пока не останавливали конвейеры.

Канадский завод остановится в понедельник на две недели, а мексиканский - на остаток апреля. Простой в Виндзоре затронет 4500 рабочих. Мексиканские же сотрудники будут по-прежнему приходить на завод, но собирать автомобили не будут. Меры повлияют и на рабочих в США: порядка 900 человек, работающие на вспомогательных площадках, будут "временно уволены", пишет CNBC со ссылкой на пресс-секретаря компании.

На фоне новостей о простоях акции Stellantis упали на 9,4 процента, до 10,21 доллара за штуку - это худший показатель с сентября прошлого года.

На тарифы отреагировали и другие производители. Так, General Motors увеличит объем выпуска пикапов в штате Индиана, при этом не сокращая производство на заводах в Канаде и Мексике. Ford запустил программу скидок под названием "Из Америки в Америку", чтобы поддержать соотечественников в "неопределенные времена". Скидки, однако, не распространяются на большие автомобили, такие как Ford Raptor, Expedition, пикап Super Duty и внедорожник Lincoln Navigator.