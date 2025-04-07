Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro обзавелся очень черной спецверсией

У Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro появилась черная спецсерия. Новинка с длинным названием Grand Koleos Esprit Alpine Noir будет выпущена ограниченным тиражом - всего 999 экземпляров. Таким образом Renault решил привлечь внимание к кроссоверу с "китайским" ДНК, который, впрочем, и так неплохо продается в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

С моделью Grand Koleos, которая лишь несколькими внешними элементами кузова отличается от китайского Geely Monjaro, Renault конкурирует в Южной Корее с местными Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Дела у французского кроссовера с китайской "начинкой" идут неплохо: с момента старта продаж летом 2024 года и по начало 2025-го Grand Koleos разошелся в количестве 22 тысяч экземпляров.

Теперь на подходе лимитированная серия в черном цвете на базе самой дорогой комплектации Esprit Alpine. У такого кроссовера не только черный кузов, но и радиаторная решетка, вставки на бамперах, боковые молдинги и подножки, а также 20-дюймовые колесные диски. Салон тоже черный вплоть до черных накладок на педали. Как и у других лимитированных спецсерий, на передней панели есть табличка с указанием порядкового номера каждой машины.

Grand Koleos Esprit Alpine Noir предложат со связкой двухлитрового мотора мощностью 211 лошадиных сил и семиступенчатого "робота", привод только передний. В "черном" исполнении доступен и гибридный кроссовер, оснащенный 245-сильной бензоэлектрической установкой на базе "турбочетверки" 1.5.

Стоит Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir 40,9 миллиона вон.