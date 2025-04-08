Новый Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen выпустит новый Amarok для Южной Америки. Серийное производство модели будет запущено на аргентинском заводе в Пачеко в 2027 году. Для этого на предприятии внедрят новые технологии и оптимизируют цифровые процессы, инвестиции в проект составят 580 миллионов долларов. На этом же заводе сейчас собирают пикапы первого поколения - с конвейера сошло уже более 770 тысяч экземпляров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пикап Amarok нового поколения создается усилиями местного подразделения Volkswagen, и слоган модели, которая выйдет на рынок в 2027 году, звучит как "Разработан в Южной Америке для Южной Америки". Пока же в Аргентине выпускается и продается модель первого поколения, которая пережила обновление в 2024 году. В ходе планового рестайлинга пикап осовременили: добавили цифровую приборную панель и мультимедиасистему с большим тачскрином, а заодно подправили дизайн экстерьера.

Новый же Амарок, который "пропишется" в Аргентине через два года, имеет широкую светодиодную полосу во всю ширину передней части кузова, узкие дневные ходовые огни, рельефный капот и массивный обвес "по кругу". По крайней мере, в таком виде пикап запечатлен на пока единственном тизерном изображении. Вероятно, внешность "товарной" модели будет чуть менее агрессивной.

Параллельно в Южной Африке собирают "второй" Amarok, построенный на базе Ford Ranger, и он предназначен для рынков Австралии, Новой Зеландии, Африки, Ближнего Востока и Европы. Его производят на "фордовском" заводе Silverton Assembly Plant в пригороде Претории.

В основе этого Amarok лежит платформа T62, та же, на которой построен и Ford Ranger. "Базовый" пикап комплектуется 150-сильным дизелем 2.0 TDI, на ступень выше расположилась версия с "четверкой" на 170 лошадиных сил, а за ней идет вариант с двухлитровым TDI с двумя турбокомпрессорами, настроенным на отдачу 204 либо 209 сил. Самым же мощным из дизелей выступает V6 3.0 TDI, развивающий 241 либо 250 сил. Бензиновая линейка представлена единственным 2,3-литровым турбомотором на 302 лошадиные силы.