Марка Deepal представила свой первый пикап

Первым пикапом марки Deepal оказался дизельный гибрид. Прежде в модельной линейке Deepal пикапов не было, но теперь он появился, причем не в Китае, а в Таиланде - там презентовали модель Hunter K50. У Hunter K50 гибридная силовая установка, причем в ее составе дизельный двигатель. В Таиланде новинку оценили в 1 099 000 батов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внешне гибрид Hunter K50 отличается от Hunter Plus не только логотипами, но и новой радиаторной решеткой - она безрамочная, а рисунок составлен из расходящихся от центра прямоугольников в стиле линейки Uni. Салон такой же, как у бензинового пикапа, нет отличий и в профиль.

Hunter K50 - это последовательный гибрид, в составе установки которого двухлитровый турбодизель мощностью 184 лошадиные силы, выступающий в роли генератора и напрямую с колесами не связанный. В движении же пикап приводят два электромотора суммарной мощностью 272 лошадиные силы, которые обеспечивают ему разгон с места до 100 километров в час за 7,9 секунды и максимальную скорость в 160 километров в час.

Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле - 1,3 литра на 100 километров. Батарея емкостью 31,18 киловатт-часа позволяет K50 проехать на чистом электричестве 131 километр, а общий запас хода достигает 900 километров.

Модель уже доступна для покупки в Таиланде, а вот для рынков других стран она пока не подтверждена.