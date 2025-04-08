Автомобили Audi застряли в портах США
Audi не выпускает ввезенные в США автомобили из портов. Там копятся машины, которые прибыли в страну после 2 апреля, когда американский президент Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на все импортные автомобили. Об этом пишет издание Automotive News. Как долго Audi будут стоять под открытым небом, пока неизвестно. Возможно, ситуация прояснится в понедельник после встречи автопроизводителей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Audi направила дилерам письмо, в котором говорится, что компания ставит на паузу все поставки со 2 апреля до дальнейшего уведомления.
Сейчас на складах в США хранится порядка 37 тысяч автомобилей Audi. По оценкам дилеров, этого хватит примерно на два месяца, если продажи будут идти в прежнем темпе.
Вопрос с машинами, застрявшими в порту, может решиться в следующий понедельник. 14 апреля руководители европейских компаний встретятся в понедельник с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить реакцию на тарифы Трампа.
Автопроизводители пока не выработали долгосрочных планов в ответ на пошлины. Так, Mercedes-Benz, в отличие от Audi, решил не удерживать поставки. Несмотря на и без того непростое финансовое положение, компания временно будет покрывать пошлины сама, не повышая цены для американцев. То же решение приняла BMW. Volkswagen и Jaguar Land Rover приостановили отгрузку машин, а Stellantis даже пришлось временно закрыть два завода в Канаде и Мексике.
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