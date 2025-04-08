Автомобили Audi застряли в портах США

Audi направила дилерам письмо, в котором говорится, что компания ставит на паузу все поставки со 2 апреля до дальнейшего уведомления.

Сейчас на складах в США хранится порядка 37 тысяч автомобилей Audi. По оценкам дилеров, этого хватит примерно на два месяца, если продажи будут идти в прежнем темпе.

Вопрос с машинами, застрявшими в порту, может решиться в следующий понедельник. 14 апреля руководители европейских компаний встретятся в понедельник с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить реакцию на тарифы Трампа.

Автопроизводители пока не выработали долгосрочных планов в ответ на пошлины. Так, Mercedes-Benz, в отличие от Audi, решил не удерживать поставки. Несмотря на и без того непростое финансовое положение, компания временно будет покрывать пошлины сама, не повышая цены для американцев. То же решение приняла BMW. Volkswagen и Jaguar Land Rover приостановили отгрузку машин, а Stellantis даже пришлось временно закрыть два завода в Канаде и Мексике.