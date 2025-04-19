Начались продажи пятиметрового седана Geely Galaxy с автопилотом - ФОТО
Geely назвала стоимость гибридного седана Galaxy Starshine 8. В Китае начался прием заказов на новинку линейки Geely Galaxy под названием Starshine 8. У нее две гибридных установки на выбор, продвинутый автопилот G-Pilot с лидаром, голосовое управление на базе DeepSeek, проекционный дисплей и другие "умные" опции. Стоимость лежит в диапазоне от 139 800 до 173 800 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Starshine 8 - это гибридная версия электрокара Galaxy E8, дебютировавшего в 2023 году. В длину он достигает 5018 миллиметров при колесной базе 2928 и может похвастаться коэффициентом лобового сопротивления 0,25.
В салоне - два отдельных дисплея и 25,6-дюймовый AR-HUD, аудиосистема с 23 динамиками, отсеки для беспроводной зарядки. Информационно-развлекательная система работает на операционке Flyme Auto с интегрированной китайской нейросетью DeepSeek, которая понимает голосовые указания.
Площадь панорамной крыши - 1,36 квадратных метра, а сиденье переднего пассажира можно перевести в "лежачее положение", разложив на 180 градусов. Сзади установлены сдвижные кресла с регулируемыми спинками. Объем багажника - 405 литров.
Продвинутый автопилот G-Pilot использует лидар на крыше, пять миллиметровых радаров и 10 камер. На самом высоком уровне он поддерживает городскую и шоссейную навигацию на скорости до 120 километров в час, а также обрабатывает более 300 сценариев помощи при парковке.
"Топовая" бензин-электрическая система EM-P состоит из 1,5-литрового турбомотора мощностью 161 лошадиная сила и электродвигателя на 215 сил. Общая отдача - 375 сил и 605 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час такой седан тратит 6,49 секунды, а лосиный тест проходит на скорости 80 километров в час.
Установка EM-i оснащена ДВС 1.5 на 110 сил и электродвигателем. Запитываются электромоторы от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 18,4 киловатт-часа, обеспечивающей до 130 километров хода на электричестве. Полный запас хода с заправленным баком и заряженным аккумулятором - около 1600 километров.
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