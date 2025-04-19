Начались продажи пятиметрового седана Geely Galaxy с автопилотом

Geely назвала стоимость гибридного седана Galaxy Starshine 8. В Китае начался прием заказов на новинку линейки Geely Galaxy под названием Starshine 8. У нее две гибридных установки на выбор, продвинутый автопилот G-Pilot с лидаром, голосовое управление на базе DeepSeek, проекционный дисплей и другие "умные" опции. Стоимость лежит в диапазоне от 139 800 до 173 800 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Starshine 8 - это гибридная версия электрокара Galaxy E8, дебютировавшего в 2023 году. В длину он достигает 5018 миллиметров при колесной базе 2928 и может похвастаться коэффициентом лобового сопротивления 0,25.

В салоне - два отдельных дисплея и 25,6-дюймовый AR-HUD, аудиосистема с 23 динамиками, отсеки для беспроводной зарядки. Информационно-развлекательная система работает на операционке Flyme Auto с интегрированной китайской нейросетью DeepSeek, которая понимает голосовые указания.