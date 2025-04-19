В США продают суперкар Ford GT легенды хоккея Уэйна Гретцки. После того, как Александр Овечкин забил 895-ую шайбу в матче НХЛ и стал единоличным лидером "снайперской" гонки на рынке появились автомобили, связанные с предыдущем рекордсменом. В 2006 году Уэйн Гретцки стал первым владельцем Ford GT линейки Heritage Edition, передает Day.Az со ссылкой на Motor. Похоже, канадец практически не ездил на машине, ведь на одометре до сих пор 1973 километра, хотя собственник не раз менялся!

Ford GT прошлого поколения сам по себе редкий, а линейка Heritage Edition с ливреей Gulf Racing (тираж 346 штук) и игровым номером #99 канадского форварда только добавляют эксклюзивности. Купе фактически новое: похоже, за без малого двадцать лет все владельцы видели в нём исключительно коллекционную ценность. Цена под стать: за машину хотят выручить 800 тысяч долларов.

Техника стандартная: компрессорный V8 объёмом 5,4 литра развивает 558 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента, сочетается с 6-ступенчатой "механикой" Ricardo и задним приводом с блокировкой дифференциала. В середине 2000-х с учётом дилерских накруток Ford GT стоил более 200 тысяч долларов, хотя Уэйну Гретцки могло повезти купить машину напрямую и сэкономить до 25% цены.

Американские журналисты полагают, что на фоне всеобщего интереса к хоккею и безупречной истории Ford GT автомобиль быстро найдёт владельца, несмотря на цену. А одновременно идёт аукцион с Rolls-Royce Corniche, который также принадлежал Гретцки: за четыре дня до окончания торгов за кабриолет готовы заплатить 895 тысяч долларов.