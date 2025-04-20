Кроссоверы и внедорожники Mercedes-Benz получили навигатор для бездорожья

Автомобили Mercedes-Benz научились делиться внедорожными маршрутами. Немецкая марка выпустила новую прошивку медиасистемы MBUX, которую можно загрузить "по воздуху". Вместе с ней владельцам станет доступен новый вариант отображения карт - Google Satellite View, позволяющий взглянуть на дорогу с высоты птичьего полета, а также продвинутый голосовой помощник на основе ChatGPT. Полноприводные модели, в свою очередь, обзаведутся функцией Offroad Track, через которую можно скачивать внедорожные маршруты и делиться своими, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Через Offroad Track водители получают доступ к сборнику внедорожных маршрутов, которые загружены другими водителями полноприводных Mercedes-Benz. Установив смартфон на лобовое стекло, можно записывать видео поездки, а автомобиль в это время будет фиксировать телеметрические данные - угол спуска, скорость движения, GPS-координаты и прочее, что поможет желающим повторить маршрут.

Оффроудный навигатор как часть приложения Mercedes‑Benz Stories доступен на G-Class, EQS, EQE, GLS, GLE, GLB и GLA, выпущенных не раньше 2023 года.

Google Satellite View позволит насладиться видом на дорогу с высоты птичьего полета, отмечает Mercedes-Benz, добавляя, что картинка будет отображаться "в потрясающе высоком разрешении". Это новшество может оказаться особенно полезным на местности, где мало ориентиров. А функция Live Alternative Routes будет рассчитывать время до места назначения, учитывая промежуточные остановки на подзарядку и плотность трафика.

Наконец, голосовой помощник на базе ChatGPT теперь доступен всем Mercedes-Benz с мультимедийкой MBUX, в том числе первого поколения. Ему можно задавать вопросы на разные темы, в том числе не касающиеся вождения, не отвлекаясь от дороги и держа руки на руле.

В будущем Mercedes-Benz собирается обратиться за технологиями к китайским компаниям: в марте сообщалось, что немецкая марка будет закупать лидары для автопилота. Это первый случай, когда иностранный автобренд покупает подобную технологию для своих глобальных машин в Китае.