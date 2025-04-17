Lexus раскрыл дату премьеры нового ES

Lexus показал первое изображение совершенно нового ES. В нынешнем виде седан продается с 2018 года, и пришло время для смены поколения. Японская марка опубликовала первый тизер, на котором виден затемненный силуэт новинки, а заодно раскрыла дату премьеры. Она состоится в рамках автосалона в Шанхае 23 апреля. Китай в качестве локации для важного дебюта выбран неслучайно - это ключевой рынок для бизнес-седана, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Судя по тизеру, со сменой поколения Lexus ES получит удлиненную линию крыши и узнаваемую "резную" оптику спереди. На корме, возможно, разместится актуальная на сегодняшний день единая светодиодная полоса.

Никаких подробностей о технической составляющей Lexus пока не раскрывает, но обещает некие "передовые технологии электрификации", а также что поездки на седане новой генерации будут особо тихими и комфортными.

В Китае Lexus ES обновился совсем недавно - осенью прошлого года. Кузовные панели остались нетронутыми, но изменился дизайн оптики, бамперов и решетки радиатора. "Техника" тоже осталась прежней: седан предлагают в версиях ES 200 и ES 300h с бензиновыми атмосферными двигателями. Вероятно, теперь японцы добавят в гамму новые "зеленые" варианты.