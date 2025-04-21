Mitsubishi полностью остановила экспорт машин в США

Mitsubishi заморозила экспорт автомобилей в США. Mitsubishi Motors на фоне новых тарифов, введенных Дональдом Трампом, поставила на паузу отгрузку машин американским дилерам. Вся линейка Mitsubishi в США - это импортные автомобили, и каждый из них теперь облагается дополнительным 25-процентным тарифом. Таким образом, японская компания присоединяется к другим автогигантам, тысячи машин которых застряли в американских портах, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Mitsubishi надеются, что тарифную политику удастся смягчить: машины останутся в портах, пока правительство не объявит о прогрессе в этом направлении, заявили в Mitsubishi. Сейчас на североамериканских складах компании достаточно автомобилей, чтобы удовлетворить спрос, заверили японцы. По данным аналитиков, их хватит примерно на 79 дней.

Mitsubishi - далеко не первый автопроизводитель, объявивший о заморозке экспорта в США из-за выросших пошлин. На аналогичные меры пошли Aston Martin, Audi, Lotus и Jaguar Land Rover. Кроме того, Nissan перестал принимать заказы в США на QX50 и QX55 мексиканской сборки, а Volvo прекращает продажи седана S90.

Между тем продажи Mitsubishi в США неплохие: в первом квартале года было реализовано 31,6 тысячи машин, что на 11 процентов больше, чем за тот же период 2024 года. Лидирует по спросу Outlander с почти 12 тысячами проданных экземпляров, хотя спрос на него упал на 13 процентов в годичном сравнении.

За Outlander следуют снятый с производства Mirage (7301 единица) и Outlander Sport (6910 единиц).