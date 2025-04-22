Сколько зарабатывает Great Wall с каждого проданного автомобиля

Раскрыт заработок Great Wall с каждой проданной машины. "Китайские автомобили" сообщают, что по итогам прошлого года прибыль концерна, в который входят бренды Haval, Tank, Wey, Ora и другие, увеличилась на 80 процентов по сравнению с 2023-м. В Китае продажи GWM падают с 2021 года, однако спасением стал экспорт - его объемы за последние четыре года выросли в 3,2 раза - со 140 тысяч в 2021-м до 454 тысяч в 2024-м. Вместе с тем себестоимость одного автомобиля для внутреннего рынка сейчас составляет 122 тысячи юаней, а цена продажи - 152 тысячи юаней. То есть маржа равна 19,9 процента, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В 2021 году себестоимость машины GWM для рынка Китая в среднем составляла 86 тысяч юаней (один миллион рублей), а рыночная цена - 103 тысячи юаней, соответственно маржа с продажи - 16,5 процента. С экспортными автомобилями дела обстояли хуже: себестоимость 99 тысяч юаней при цене продажи в 114 тысяч юаней, а маржинальность - 12,7 процента.

В 2024-м концерн значительно улучшил эти показатели, доведя маржу с продажи одной машины на внутреннем рынке почти до 20 процентов. Себестоимость экспортных автомобилей стала равна 145 тысячам юаней, цена продажи - 178 тысяч юаней, а маржинальность - 18,8 процента. Стоит отметить, что в 2023-м маржа за рубежом была еще выше - она достигала 26 процентов. Ее снижение связано с введением новых тарифов в России, которая является ключевым экспортным рынком для Great Wall Motor.

Если говорить о прибыли с реализации автомобилей, то, по данным китайских СМИ, в 2024 году она составила 9,375 миллиарда юаней (109,4 миллиарда рублей). Учитывая, что за прошлый год GWM продала 1,233 миллиона машин, прибыль с одной в среднем составила 7600 юаней.

В 2024 году Great Wall Motor получил 40 процентов валовой прибыли за счет экспорта - этот показатель вырос в четыре раза с 2021 года. Общий объем валовой прибыли составил 34,2 миллиарда юаней (400 миллиардов рублей). Чистая же прибыль компании в прошлом году - 12,69 миллиарда юаней. Этот показатель на 80 процентов выше того, который концерн отразил в финансовом отчете за 2023-й.