Поклонники Subaru раскритиковали дизайн новейшего Outback. В седьмом поколении модель превратилась из универсала в полноценный кроссовер, однако внешность пользователям соцсетей не понравилась. В официальном аккаунте Subaru в США популярны критические комментарии, которые высмеивают несуразные расширители колёсных арок, огромные свесы и вторичный дизайн. Консервативная техника тоже вызывает вопросы: моторы не стали мощнее, а гибрида нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Остряки сравнивают новый Subaru Outback с универсалом из фильма National Lampoon's Vacation сорокалетней давности. Дескать, спустя столько лет на рынке наконец-то появилась большая квадратная зеленая машина. Поклонники марки разочарованы, что от выпуска кросс-универсалов отказались в пользу подражания кроссоверам.

Недовольство дизайном Subaru впервые проявилось после дебюта Forester: его тоже критиковали за непропорциональные свесы и длинный нос, а после начала продаж клиенты предпочли разобрать кроссоверы прошлого поколения. В случае с Outback предметом хейта стали квадратные арки в духе Kia Tasman.

Впрочем, кое-какие решения Subaru потенциальным покупателям понравились. Например, консервативный интерьер с обилием физических кнопок американцы оценили позитивно, также поспособствуют продажам проверенные силовые установки. Общий тираж Outback превысил отметку три миллиона экземпляров, а в этом году модели исполняется 30 лет.