Новый Hyundai Palisade обрел атмосферный V6 и прибавил в проходимости. На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал кроссовер для рынка США. От южнокорейской версии такой Hyundai Palisade отличается базовой версией: вместо "турбочетвёрки" 2.5 (281 л.с., 422 Нм) здесь безнаддувный V6 объёмом 3,5 литра (291 л.с., 353 Нм). Также добавлена внедорожная модификация XRT Pro с увеличенным дорожным просветом и практичным обвесом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Обычный Hyundai Palisade для рынка США мало чем отличается от южнокорейской версии, разве что девятиместный салон за океаном не положен. В начальной комплектации передний привод, но есть полноприводные версии с муфтой сзади, а для XRT Pro такая трансмиссия обязательна. С мотором V6 сочетается 8-ступенчатый автомат. Альтернатива - самозаряжаемый полноприводный гибрид: такой же, как в Южной Корее.

Внедорожный Palisade выделяется увеличенным на дюйм клиренсом (213 вместо 188 мм), "грязевыми" шинами размерности 255/60 R18, передним бампером с красными проушинами и чёрными неокрашенными вставками из пластика. Штатно есть электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала и тягово-сцепное устройство, хотя другим кроссоверам эти функции положены за доплату.

Комплектации и цены Hyundai Palisade нового поколения раскроют позже, бензиновые версии ждут летом, а гибриды осенью. Прайс-листы будут зависеть от тарифной политики Трампа, ведь собирают кроссоверы в Южной Корее. В прошлом году Hyundai Palisade установил рекорд продаж в США: результат - 111 тысяч штук.