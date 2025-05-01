Novitec доработала экстремальный гиперкар Ferrari SF90 XX

Гиперкар Ferrari SF90 XX Stradale получил золочёный выхлоп. Программа тюнинга от ателье Novitec предусматривает также доработку подвески, установку новых колес и боковых зеркал из углепластика, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ателье Novitec представило программу доработок супергибрида Ferrari SF90 XX Stradale. Она подразумевает установку новой выпускной системы из нержавеющей стали либо инконеля, на который к тому же можно нанести теплоизолирующее покрытие золотом 999 пробы. В пакет также входят укороченные пружины, колеса Vossen и корпуса боковых зеркал из видимого углепластика.

Новый выпуск даст прибавку 30 лошадиных сил и 36 Нм крутящего момента и вдобавок снизит температуру в моторном отсеке. Комбинированная отдача гибридной системы достигнет 1060 лошадиных сил против 1030 сил у обычного SF90 XX Stradale. При этом благодаря новым пружинам, откалиброванным под соответствующие диски и шины, машина на 25 миллиметров прижмется к земле, а выглядеть более эффектно ей поможет комплект кованых колес Novitec NF11 диаметром 20/21 дюйм спереди и 21 сзади.

Влияют доработки на динамику или нет, компания не сообщает. Стоковый Ferrari SF90 XX Stradale разгоняется до "сотни" за 2,3 секунды, до 200 - за 6,7. Максимальная скорость - 320 километров в час. Всего итальянцы выпустят 799 купе SF90 XX Stradale и 599 спайдеров SF90 XX Spider. Одну из открытых машин недавно продали с аукциона за 1,7 миллиона евро.