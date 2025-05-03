У полиции Флориды появилась самая крутая патрульная машина в США. Американский аналог дорожно-патрульной службы получил Chevrolet Corvette C8 Stingray 2023 года выпуска. В официальном аккаунте полиции Флориды подчеркнули, что родстер не куплен на деньги налогоплательщиков, а изъят у торговца наркотиками. Эффектный суперкар будет использоваться для пропаганды соблюдения ПДД; ещё его задействуют на образовательных мероприятиях, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У необычного Corvette уже есть чёрно-коричневая ливрея полиции Флориды, синие спецсигналы на воздухозаборниках и за лобовым стеклом. Правоохранительным органам досталась версия с пакетом 70th Anniversary: есть детали обвеса от Z51, но тормозные суппорты выдают базовый атмосферный 6,2-литровый двигатель мощностью 497 лошадиных сил.

В любом случае Chevrolet Corvette C8 способен разменять 97 км/ч с места примерно за три секунды и разогнаться до 312 км/ч, так что нарушителям стоит быть осторожнее. В полицейском управлении пообещали, что в реальных условиях машину тоже задействуют: она будет обеспечивать безопасность на автомагистралях. По оценкам американского портала CarScoops.com, новинка стала самой крутой полицейской машиной в США.

Централизованную закупку Chevrolet Corvette можно не ждать, а вот Ford Mustang GT седьмого поколения в США уже заступили на службу. В Северной Каролине получили сразу тридцать машин с атмосферными двигателями V8: пони-кары заменят выработавшие свой ресурс Dodge Charger.