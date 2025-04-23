Чистая прибыль Tesla обрушилась

Маск меняет стратегию на фоне сильнейшего падения прибыли Tesla. По итогам первого квартала 2025 чистая прибыль компании составила 409 миллионов долларов - на 71 процент меньше, чем за тот же период 2024 года. Падение объясняют как экономическими причинами, так и изменением имиджа главы Tesla Илона Маска, который утратил симпатии клиентов из-за активной поддержки нынешнего президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В связи с проблемами Tesla Маск заявил, что со следующего месяца будет посвящать больше времени своей электромобильной компании. Ради нее он сократит часы, уделяемые DOGE - Департаменту эффективности государственного управления, в котором получил должность благодаря связи с Трампом. По мнению некоторых аналитиков, в отношениях президента и главы Tesla наметилось охлаждение, так как президент не отреагировал на просьбы Маска смягчить тарифы на импорт.

Отстраненность Маска от управления Tesla и его фокус на политике - один из ключевых факторов, беспокоящих инвесторов. После обещаний миллиардера пересмотреть график акции выросли на 5,5 процента. Однако это небольшой откат, учитывая падение почти вдвое с декабря.

По словам Маска, Tesla не застрахована от макроэкономической неопределенности, которая заставляет людей "воздерживаться от совершения крупных покупок, таких как автомобиль". Потому поправить дела компания планирует с помощью новых дешевых моделей.

Инсайдеры сообщали об "урезанных" версиях Model 3 и Model Y, но производство последней по неизвестным причинам уже отложено. Зато по графику идет работа над проектом роботакси, которое должны запустить в Остине, штат Техас, в июне. А ко второй половине 2026 года "миллионы Tesla будут работать полностью автономно", заверяет Маск.