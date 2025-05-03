Продажи на мировом авторынке выросли

Самым крупным авторынком планеты остается Китай, где за март хозяев нашли 2 385 223 автомобиля - плюс 11,3 процента к марту 2024 года. Второе место с большим отрывом занимают США с 1 613 241 автомобилем и схожим темпом роста - на 11,2 процента в годовом сравнении.

Рынок Западной Европы стабилен: продажи составили 460 796 единиц, увеличившись на 0,6 процента. А вот в Восточной Европе зафиксировано падение на 12,5 процента - до 358 917 экземпляров.

На 14,2 процента, до 228 804 штук, за месяц вырос спрос на автомобили в Южной Америке. Япония увеличила продажи на 10,9 процента (495 247 единиц), Южная Корея - на 1,9 процента (146 544 единиц), Канада - на 15,4 процента (183 204 единиц).