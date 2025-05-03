Продажи на мировом авторынке выросли
В марте в мире продали на 7,6 процента машин больше, чем год назад. По итогам первого месяца весны глобальные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 8 568 912 единиц, пишет "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData. А в целом за первый квартал было реализовано 21 955 752 машины - на шесть процентов больше, чем в январе-марте 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Самым крупным авторынком планеты остается Китай, где за март хозяев нашли 2 385 223 автомобиля - плюс 11,3 процента к марту 2024 года. Второе место с большим отрывом занимают США с 1 613 241 автомобилем и схожим темпом роста - на 11,2 процента в годовом сравнении.
Рынок Западной Европы стабилен: продажи составили 460 796 единиц, увеличившись на 0,6 процента. А вот в Восточной Европе зафиксировано падение на 12,5 процента - до 358 917 экземпляров.
На 14,2 процента, до 228 804 штук, за месяц вырос спрос на автомобили в Южной Америке. Япония увеличила продажи на 10,9 процента (495 247 единиц), Южная Корея - на 1,9 процента (146 544 единиц), Канада - на 15,4 процента (183 204 единиц).
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