С аукциона продадут рестомод International Scout на шасси Jeep Wrangler

На продажу выставлен рестомод International Scout с техникой Jeep. Внедорожник построен на шасси Wrangler Rubicon и оснащен силовым агрегатом, в состав которого входит двигатель V8 5.3 с автоматической коробкой передач. Привод полный, с "раздаткой" Jeep и электронными блокировками дифференциалов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выставленный на торги Henderson Auctions внедорожник International Scout привлекает сочетанием оригинального облика и прямо скажем нетривиальной технической начинки. Кузов образца 1968 года водружен на модернизованное шасси Jeep Wrangler Rubicon (JK) с мостами Dana 44 и электронными блокировками дифференциалов. Дорожный просвет увеличен на 64 миллиметра, плюс стоят усиленные рулевые тяги и поперечные штанги Synergy HD.

Под капотом - джиэмовская "восьмерка" объемом 5,3 литра в паре с четырехступенчатым автоматом 4L60E, причем и то, и то основательно усилено. К трансмиссии через специальный адаптер пристыкована "раздатка" NP241 с кастомным карданным валом. В салоне, сохранившем олдскульный вид, установлены приборы Dakota Digital, кондиционер Vintage Air, рулевая колонка Flaming River и руль Forever Sharp с деревянным ободом. Сиденья обтянуты износостойкой тканью Cordura 1000D, из которой обычно шьют туристическое, рыболовное и охотничье снаряжение, а также сумки.

Колеса диаметром 17 дюймов обуты в шины Toyo Open Country, тормоза - с усилителем Hydroboost. Сейчас за внедорожник предлагают 20 тысяч долларов, хотя торги завершатся только через 10 дней.