Физические кнопки остаются: какими будут интерьеры новых Genesis

В Genesis рассказали об оформлении салонов будущих машин. Компания будет придерживаться принципа минимализма и исключения лишних деталей, сказал шеф-дизайнер Genesis Джехо О. Однако тотальной цифровизации с заключением всех функций в огромный экран не будет: основные переключатели останутся аналоговыми - их удобно (и безопасно) нажимать на ощупь, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Цель дизайнеров, по словам Джехо О, - создать пространство, в котором хотелось бы проводить больше времени. В вопросе сохранения физических кнопок Genesis следует вектору Hyundai, который давно выяснил, что управление только через сенсоры вызывает у клиентов негативные эмоции, может быть сложным и небезопасным.

"Задача будет заключаться в том, чтобы найти правильный подход к оптимизации физических элементов управления", - отметил дизайнер.

При этом без новых технологий, разумеется, не обойдется. Управлять некоторыми ключевыми функциями можно будет голосом - с помощью ассистента с ИИ.

В целом Genesis продолжит следовать принципу "красота пустоты" или "красота белого пространства", ассоциирующемуся со спокойствием и безмятежностью.

Дизайнеры понимают, что потребности клиентов растут, а потому в будущем обещают предложить более роскошные материалы отделки и эксклюзивные решения. Индивидуальности автомобилям можно будет добавить через программу One of One, которая пока работает только на Ближнем Востоке. Вместе с тем в Genesis обещают, что распознать идентичность бренда можно будет при взгляде даже на один элемент.