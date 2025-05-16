Новейший Jeep с начинкой Peugeot-Citroen полностью раскрыт до премьеры. Бразильские журналисты слили в Сеть официальные фотографии кроссовера Compass третьего поколения. Новинка унаследовала консервативный стиль Jeep Avenger, внешность без спорных элементов, с традиционными ручками и зеркалами. Технических подробностей нет, но основой для модели послужит платформа STLA Medium, знакомая по Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тизерная кампания Jeep Compass началась осенью 2024 года, но официально пресс-служба мало что показала. Теперь интриги нет: на постановочных снимках изображён электрический кроссовер, но скорее всего бензиновый аналог будет точно таким же - с незначительными правками. О принадлежности к марке Jeep свидетельствует дизайн заглушки между фарами.

Светотехника с диодными линиями ходовых огней во всю ширину кузова, неокрашенный обвес по периметру кузова, износостойкие отделочные материалы в салоне, - дизайнеры Jeep пытались найти баланс между практичностью и модой. Под тачскрином медиасистемы остались аналоговые кнопки и шайба, есть физические клавиши и на центральном тоннеле. Скорее всего новинка будет унифицирована по технике с Citroen C5 Aircross.

Ожидаются бензиновая версия, заряжаемый гибрид и "чистый" электромобиль, а ключевой рынок для Jeep Compass - Европа. Покупателей не смущает французское происхождение агрегатов: например, маленький кроссовер Avenger стал драйвером продаж Jeep в 2023 и 2024 году.