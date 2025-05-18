Subaru уменьшит производство в США после "тарифных войн" Трампа. Необычный ход оказался вынужденным: из-за ответных пошлин Канады компании выгоднее ориентироваться на японское производство и поставлять машины в Северную Америку из-за океана. В 2024 году из 68 тысяч новых автомобилей Subaru, проданных в Канаде, около 26% были собраны в США. Теперь структуру импорта придётся пересмотреть, а объёмы производства в США сократить, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Гендиректор Subaru прямо заявил, что реорганизация структуры импорта позволит защитить компанию от "тарифных войн" между США и Канадой. По данным инсайдеров, замещение импорта не пройдёт бесследно: из-за сокращения объёмов производства на американской площадке придётся увольнять персонал.

Больше всего "пострадает" кроссовер Subaru Outback: сейчас его собирают в Индиане, но для Канады импорт окажется не выгоден, поэтому объёмы придётся уменьшить. План японской марки подразумевает сокращение поставок из США в Канаду: к началу 2026 года доля импорта из соседней страны уменьшится с 26% до 10%.

Так совпало, что "тарифные войны" могут повлиять на продажи Subaru Outback седьмого поколения, дизайн которого и так неоднозначно оценили поклонники марки. На североамериканский рынок новинка должна выйти в конце 2025 года. Хотя нельзя исключать, что за полгода ситуация с пошлинами устаканиться.