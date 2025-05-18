Isuzu начала выпускать электрический пикап D-Max для Европы. Компания поделилась фотографиями серийной версии, подтвердила характеристики и все технические особенности. Isuzu D-Max EV оснащается двумя электродвигателями, причём оба работают одновременно, то есть полный привод постоянный. Между осями установлена литий-ионная батарея на 66,9 киловатт-часа, запас хода - 263 километра на шоссе и до 361 километра (WLTP) в городе с максимальной рекуперацией, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Интересно, что серийный Isuzu D-Max EV отличается от дизельной версии меньше, чем прототип: внешне разница минимальная. Но техника другая: к примеру, сзади подвеска типа Де Дион вместо неразрезного моста, хотя рессоры остались. Совокупная отдача электромоторов - 190 л.с. и 325 Нм, причём передний электродвигатель развивает 58 л.с., а задний - 132 л.с.

Дорожный просвет электропикапа 210 мм, глубина преодолеваемого брода 600 мм, снаряжённая масса выросла до 2350 кг, но грузоподъёмность осталась на уровне тонны. Масса буксируемого прицепа - до 3,5 тонны, но запас хода при такой нагрузке будет совсем невелик. Мощность зарядки скромная: до 50 кВт, так что от 20% до 80% батарея будет заряжаться час. А от 11-киловаттного источника полная зарядка потребует десяти часов.

Успехи электропикапа Isuzu D-Max в Европе будут зависеть от цены. На экспорт грузовички начнут поставлять в третьем квартале, а в Великобританию праворульный вариант приедет к февралю 2026 года. Сейчас в регионе практически нет официальных электрических пикапов, так что за продажами будет следить не только офис Isuzu.