Toyota избавилась от бензиновых Corolla еще на одном важном рынке. В Японии линейка бестселлеров отныне доступна только в качестве гибрида. Пресс-служба объяснила отказ от чисто бензиновых версий "движением к углеродной нейтральности". Японские Toyota Corolla стали доступны с одной самозаряжаемой силовой установкой на основе 1,8-литрового "атмосферника". Версия Sport деградировала до пакета без повышения производительности, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota Corolla бывает только гибридом в большинстве стран Европы с 2021 года, однако на экспорт поставляют две силовых установки. В Японии доступна одна: с 98-сильным бензиновым мотором 1.8 сочетается 95-сильный (185 Нм) электромотор. Есть опциональный полный привод E-Four с отдельным электродвигателем на задней оси (41 л.с., 84 Нм).

Турбомотор 1.2 и механический полный привод были исключены из гаммы Toyota Corolla ещё 2,5 года назад, а теперь в отставку отправлены версии с атмосферным 1,5-литровым агрегатом и 2,0-литровые безнаддувные модификации с приставкой Sport. Зато с 2025 модельного года в стандартную комплектацию входят светодиодные фары и фонари, видеорегистраторы спереди и сзади, мониторинг "слепых" зон и автоматический стояночный тормоз.

Переход на гибриды привёл к удорожанию, но переплата относительно невелика: базовая версия прибавила 139 тысяч йен (960 $), а максимальная надбавка составит 232 тысячи йен (1600 $). Цены на Toyota Corolla в Японии начинаются с 2,28 миллиона йен (15,7 тысячи $) и достигают 3,4 миллиона йен (23,5 тысячи $) за полноприводный универсал со спортпакетом.