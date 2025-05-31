Renault 4 стал полноприводным

Электрический Renault 4 получил версию с полным приводом. Новинка называется Renault 4 Savane 4×4 и пока носит статус концепта. От обычного хэтчбека полноприводный R4 отличается двухмоторной силовой установкой, на 10 миллиметров расширенной в обе стороны колеей и увеличенным дорожным просветом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На примере концепта Renault 4 Savane 4×4 французы продемонстрировали потенциал платформы AmpR Small. Хэтчбеку прикрутили второй электромотор, расширили колею и на 15 миллиметров увеличили дорожный просвет. Внедорожником от этого он не стал. Но и предшественники Renault Colorale Savane и оригинальный R4 Savane (1986-1992) тоже ими не были. Зато само имя ассоциируется с неизведанным, чем Renault и не преминула воспользоваться.

Концепт окрашен в новый зеленый колер Jade Green, а его крышу украшает ткань с пиксельным узором. Штатные упоры на бамперах замены новыми, распечатанными на 3D-принтере и обладающими амортизирующими свойствами. Салон отделан текстилем из термопластичного полимера. Завершающие штрихи - вышивки из цифр "4" и узор "гусиные лапки" на спинках сидений.

Как видите, ничего радиального. То ли дело концепт 4Ever Trophy, показанный в 2022 году, за два года до премьеры серийного Renault 4. У него были 19-дюймовые колеса (у Renault 4 Savane 4×4 - 18-дюймовые) с индивидуальными компрессорами для автоподкачки, пластиковая защита по периметру кузова и дорожный просвет 200 миллиметров. На передней оси был установлен 136-сильный электромотор, который питала батарея емкостью 42 киловатт-часа. Выпуск концепта приурочили к 25-летию ралли 4L Trophy - уникального марафона, участники которого выступают на классических Renault 4.