Представлен «подогретый» седан Mazda EZ-6 Sports Edition

У наследника Mazda6 появилась "подогретая" версия Sports Edition. В Китае дебютировал "батарейный" седан EZ-6 с новыми аксессуарами. Пакет Sports Edition означает полный антихром, установку антрацитовых колёсных дисков, покраску тормозных суппортов в красный цвет, а также оригинальную отделку салона: вместо перфорированной кожи кресла покрыты алькантарой, добавлены красная прострочка, метка на шести часах на руле и тёмный потолок, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mazda EZ-6 Sports Edition будет выпускаться на совместном предприятии с Changan и пока заявлена только для китайского рынка. О технике нет информации, но исходник бывает либо последовательным гибридом с 1,5-литровым "удлинителем хода" и автономностью до 1301 километра (CLTC), либо чистым электромобилем с запасом хода до 600 километров. Привод в любом случае задний.

Самая мощная Mazda EZ-6 отнюдь не спорткар: отдача составляет 258 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, а время разгона 0-100 компания даже не приводит. Зато с учётом скидок стильный бизнес-седан длиной без малого пять метров стоит от 100 до 135 тысяч юаней (14-19 тысяч долларов), и едва ли пакет Sports Edition приведёт к заметному удорожанию. В Европе аналогичный вариант тоже возможен.

Линейка привычных моделей Mazda в 2025 году резко сократится, к примеру, окончательно уйдёт в отставку седан Mazda6. Взамен на рынок выйдут китайские электрифицированные новинки, разработанные вместе с Changan: на подходе кроссовер с начинкой Deepal S07.