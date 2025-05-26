Рухнули акции одного из главных конкурентов Tesla

Китайский производитель электромобилей, компания BYD, столкнулась 26 мая с падением акций на 8,25 процента. Об этом сообщил телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До этого BYD пообещала до конца июня снизить цены на более чем два десятка ее электрических и гибридных моделей. В частности, хэтчбек Seagull подешевеет на 20 процентов, а двухмоторный гибридный седан Seal - на 34 процента. Ранее этот конгломерат уже сообщал о пересмотре цен на седаны Han и внедорожники Tang.

Как полагают аналитики Citi, такое снижение цен обернется ростом посещаемости дилерских центров корпорации на 30-40 процентов.

Кроме того, есть данные о падении ценных бумаг ряда других китайских автопроизводителей, что связывают с более осторожным отношением инвесторов. Так акции Geely Automobile подешевели на 7,29 процента, а Great Wall Motor и Li Auto на 2,94 и 4,93 процента соответственно. Акции Xpeng

снизились на 4,19 процента.