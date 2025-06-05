BYD предложил свой бестселлер европейцам по двойной цене

BYD привез в Европу Seagull с завышенным ценником. Китайский гигант запустил продажи электрокара, который на европейских рынках получил имя Dolphin Surf (не путать с обычным Dolphin). Четырехметровый "бюджетник" оказался намного менее доступным, чем в Китае: его предлагают за 19 990 евро вместо примерно девяти тысяч. Несмотря на это, новинке от BYD прочат успех, так как она оснащена богаче многих конкурентов от местных марок, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Германии, например, BYD Dolphin Surf оценили в 22 990−30 990 евро. Однако на старте электрохэтч можно приобрести за 19 990 евро, и это уже значительно меньше стартовой стоимости Citroen e-C3 - 23 300 евро.

Самый доступный электрокар Европы - Dacia Spring - все же дешевле. Он стоит минимум 16 900 евро (1,5 миллиона рублей), но за эту цену покупатель получит автомобиль с весьма скромным интерьером без центрального дисплея и установкой мощностью всего 44 лошадиные силы. На разгон с места до 100 километров в час такому Spring требуется 19,1 секунды.

Dolphin Surf уже в "базе" предлагается с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, подогревом и электроприводом зеркал. Варианты подороже доукомплектованы датчиками дождя, электроприводом водительского сиденья, камерами кругового обзора, отсеком для беспроводной зарядки смартфона, внешними зеркалами с электроприводом и другими опциями.