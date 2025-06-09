Гигантский пикап Dongfeng-Nissan Z9: цены сверхэкономичной версии. В Китае стартовали продажи бензин-электрической версии "совместного" грузовичка. Гибридный Dongfeng Z9 оснащается 1,5-литровым турбомотором (147 л.с., 220 Нм), который работает в виде генератора, а приводят в движение пикап электромотор BorgWarner. Заднеприводные версии стоят от 156 900 юаней, топовая полноприводная версия потянет на 219 900 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У базовых Dongfeng Z9 PHEV пиковая отдача составляет 326 л.с. и 800 Нм, установлена батарея ёмкостью 17 киловатт-часов без функции быстрой зарядки, а запас хода на электротяге до 60 км (WLTC). У топовых пикапов силовая установка развивает до 435 л.с. и 800 Нм, аккумулятор ёмкостью 32,85 киловатт-часа с поддержкой "суперчарджера" и автономностью до 135 км.

Общий запас хода составляет 1000-1050 км (NEDC), ведь заявленный расход топлива в смешанном цикле мизерный: от 1,3 до 1,9 литра на 100 километров. Впрочем, полностью разряженный Nissan Z9 прожорливее: в режиме генератора турбомотор 1.5 расходует около семи литров на 100 километров. Грузоподъёмность пикапа - до 0,8 тонны, максимальная масса буксируемого прицепа - 3,2 тонны.

Рамный грузовичок длиной 5,5 метра доступен только с четырёхдверной кабиной и богатым салоном. Пока показаны топ-версии с мультиконтурными передними креслами с вентиляцией, подогревом и массажем, камерами кругового обзора и функцией "прозрачного" капота, адаптивной оптикой, выдвижными подножками и целой плеядой систем активной безопасности. Вероятно, "родственный" Nissan Frontier Pro окажется именно таким.

Под брендом Dongfeng будут выпускать и недорогие гибридные модификации, но пока такие не показаны. Предлагают в Китае и традиционные Z9 с бензиновым (2,0 литра, 258 л.с.) или дизельным (2,3 литра, 190 л.с.) двигателем без электрификации: такие машины стоят от 120 тысяч юаней (16,6 тысячи $), оснащаются 6-ступенчатой "механикой" или 8-ступенчатым автоматом.