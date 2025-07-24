Jaguar Land Rover сократит несколько сотен человек

JLR уволит 500 человек в Великобритании. Кризис добрался и до премиум-производителя, принадлежащего индийской Tata Motors: продажи падают, а текущие расходы растут из-за тарифов введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Чтобы сократить издержки, Jaguar Land Rover продолжит добровольное увольнение 500 сотрудникам, причем речь идет о руководящих должностях, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Сокращение в рамках "программы добровольного увольнения", которое в JLR назвали "нормальной деловой практикой", коснется примерно 1,5 процента персонала в Великобритании. В целом в штате компании на родине трудятся порядка 33 тысячи сотрудников.

Ранее Jaguar Land Rover опубликовала тревожные результаты второго квартала 2025 года: продажи просели более чем на 15 процентов в годовом сравнении, до 94 420 автомобилей. Повлияло как прекращение производства "устаревших моделей Jaguar", так и тарифы Трампа, из-за которых JLR временно остановила поставки в США. На североамериканский рынок приходится более четверти продаж компании.

Экспорт возобновился в мае, когда стороны договорились, что пошлины будут снижены с 27,5 процента до 10. Но есть условие - Великобритания будет поставлять не больше 100 тысяч машин в год. Помимо этого, популярный у американцев Defender выпускается в Словакии, а значит, все еще облагается полным тарифом.