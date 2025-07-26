Названы 3 минуса китайского кроссовера Geely Coolray

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Geely Coolray, передает Day.Az.

"Coolray - первый "китаец", в котором мне удобно сидеть. Но энтузиазма инженеров‑эргономистов на всю пространную кубатуру салона не хватило. Спинки задних сидений не столь удобны. Как и багажник - в нем ни крюков, ни вешалок", - сказал эксперт.

Автомобиль оснащен трехцилиндровым мотором мощностью 150 л.с., который отличается своей резвостью. Но от вождения остаются не самые яркие впечатления из-за управляемости: заметны запаздывания в реакциях на поворот руля.