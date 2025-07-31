Раскрыт салон электрохэтчбека MG4 нового поколения

Рассекречен интерьер нового MG4 EV. Китайская SAIC, владеющая маркой MG, готовится представить новое поколение хэтчбека MG4. Внешность, технические детали и даже примерная цена уже раскрыты, а теперь публикуются первые изображения внутреннего убранства новинки. Как и нынешний MG4, хэтч получит отдельно стоящие "приборку" и плавающий дисплей мультимедийной системы, но физических кнопок станет меньше. Кроме того, салон станет просторнее, функциональнее и комфортнее, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

MG4 получит новую медиасистему с интегрированным ИИ, разработанную совместно с китайским производителем смартфонов Oppo. Она работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155, позволяет управлять машиной со смартфона и понимает жесты.

Приборная панель новая, как и сдвижной центральный экран, который теперь заметно крупнее - диагональ составляет 15,6 дюйма. Центральный тоннель стал традиционным, заменив "парящую" консоль с шайбой селектора передач. На нем расположились подстаканники и отсек для беспроводной зарядки смартфона с вентиляцией.

Расцветок две - светлая "Розовый пурпур" и "Горный синий", обе приглушенные и вдохновлены гаммой работ итальянского художника Джорджио Моранди.

Переработана эргономика сидений: каждое из передних получило подушку длиной 503 миллиметра, функции вентиляции и подогрева. Длина задних подушек - 522 миллиметра, а пол под ними полностью ровный.В "топе" доступен панорамный люк со встроенным солнцезащитным козырьком. В салоне в целом стало просторнее благодаря увеличенной на 45 миллиметров (до 2750) колесной базе, отмечает MG.