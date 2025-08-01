Первый электрокар Lamborghini под вопросом: Lanzador может оказаться гибридом

Lamborghini Lanzador может оказаться менее "зеленым", чем ожидалось. В 2023 году итальянская марка представила концепт "приподнятого" GT Lanzador - предвестника своего первого электрокара. Спустя два года у Lambroghini появились сомнения касательно силовой установки: в интервью австралийскому Car Expert глава марки Стефан Винкельман заявил, что Lanzador может оказаться не электрокаром, а подключаемым гибридом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

К решению оснастить "товарную" версию Lanzador Lamborghini подталкивает падающий спрос на электромобили - особенно в сегменте премиум-класса.

Концепт Lanzador показали в августе 2023 года на выставке Monterey Car Week. Гранд-турер с увеличенным клиренсом получил электрическую силовую установку мощностью 1340 лошадиных сил, полный привод, активные аэродинамические элементы, персональные дисплеи для пассажиров и эко-материалы в салоне.

В марте 2025-го гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюм пообещал серийному варианту установку намного мощнее - до 2000 сил. То есть воплощение шоукара превзойдет по мощности 1800-сильный Bugatti Tourbillon и гиперкар Rimac Nevera, выдающий 1914 сил. При этом выпуск модели перенесли с 2028 на 2029 год.