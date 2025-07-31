Стало известно, кто займет пост главы Renault Group

Главным исполнительным директором Renault Group станет Франсуа Прово, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Прово, имеющий 23-летний стаж работы в Renault, возглавит компанию с 31 июля сроком на четыре года. C 2023 года он занимает пост директора по закупкам, партнерствам и связям с государственными структурами в Renault.

Предыдущий CEO компании - Лука де Мео - в июне объявил о своем решении уйти в отставку и заняться новыми задачами за пределами автомобильного сектора. Он покинул пост 15 июля, и исполняющим обязанности CEO был назначен главный финансовый директор Дункан Минто.

Прово пришел в Renault в 2002 году. Он занимал различные менеджерские позиции во Франции и других европейских странах, в том числе возглавлял подразделение Renault-Nissan в Португалии в 2005-2008 гг. В 2010 году он стал заместителем CEO Renault в России по операционным вопросам, а в дальнейшем был замглавы Renault Samsung Motors в Южной Корее и главным операционным директором китайского подразделения компании.

"С богатым международным опытом работы как в операционных, так и в стратегических должностях, глубоким пониманием вызовов, стоящих перед отраслью, и стратегическим видением Франсуа Прово обладает всеми необходимыми качествами, чтобы продолжить и ускорить развитие группы Renault", - говорится в сообщении компании.

Акции Renault подешевели на 3% по итогам торгов в среду. Сообщение о назначении нового CEO было опубликовано после закрытия рынка.