Britaniyada populyar "The Ex On The Beach" realiti-şousunun ulduzlarından olan Xlo Qudman bacıları ilə birlikdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, "Five Palm Jumeirah Hotel"də qalan Xlo Qudman öacıları - 19 yaşlı Ameliya və 27 yaşlı Lorinlə birlikdə istirahət edərkən kameralardan yayına bilməyib.

