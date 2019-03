Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Sevinc Tofiqqızı: "Vaqif müəllimin mənim saçlarımdan çox xoşu gəlirdi"

Məktəb illəri hər kəsin həyatında unudulmaz xatirələrlə doludur. Bəlkə də insanın ən şıltaq, dəcəl olduğu vaxtlardır. Zaman keçdikcə həmin dövrdə etdiklərimizi xatırlayanda, üzümüzdə azda olsa təbəssüm yaranırsa, demək ki, həmin illər elə də sakit keçməyib. Sinif yoldaşlarımızla etdiyimiz zarafatlar, müəllimlərimizin bizə verdiyi cəzalar hamısı şirin bir xatirə olaraq yaddaşımıza həkk olunur. Bu dəfə rubrikamızın qonağı bəstəkar Sevinc Tofiqqızıdır.

Bəstəkar xanım deyir ki, musiqini o qədər sevirmiş ki, hətta, tarix dərsində belə not yazırmış: "Bir dəfə tarix dərsində solfecio dərsindən evə verilən tapşırığı yazırdım. Tarix dərsini keçən Vaqif müəllim bunu gördü. Soruşdu ki, qızım, Sevinc, sən nə yazırsan? O not dəftərini görmüşdü deyə, yalan danışa bilməzdim. Müəllim dedi ki, nə yazırsan bilmirəm, amma tarix dərsidir. Dedim ki, Vaqif müəllim, bir not yazmalıyam, icazə verin onu yazım. Saçlarım uzun idi. Vaqif müəllimin mənim saçlarımdan çox xoşu gəlirdi. Dedi qalx ayağa. Qorxudan məni həyəcan basmışdı. Elə bilirdim ki, mənə iki yazacaq. Dedim, Vaqif müəllim, axşam evimizə qonaqlar gəlmişdi deyə, solfecio dərsimi evdə çatdırmamışam. Nə olar, məni bu dəfə bağışlayın. Vaqif müəllim gülə-gülə saçlarımdan tutub dartaraq dedi: "Yaxşı, sənə iki yazmayacağam, amma saçlarından dartacağam".

